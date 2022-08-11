В Москве выявили 7 899 случаев коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За прошедшие сутки в Москве выявили 7 899 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Известно, что срочная медицинская помощь за прошедшие сутки потребовалась 358 жителям столицы. Выздоровели за минувшие 24 часа 6 202 пациента, умерли 16 человек.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 885 222 случая коронавируса. Удалось побороть болезнь 2 657 606 пациентам, умерли 44 634 человека.
Ранее замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила, что людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется вакцинироваться от гриппа не ранее конца сентября. По словам Даниленко, людям в возрасте от 18 лет одновременно с прививкой от гриппа можно пройти вакцинирование от коронавируса.
До этого стало известно, что в РФ разработали вакцину, обеспечивающую длительную защиту против гриппа и COVID-19. Как отметили разработчики, препарат позволяет активировать как антитела, так и клетки иммунной системы. Они также ожидают, что вакцина будет эффективна против различных штаммов вирусов.
Вакцину планируется выпускать в формате спрея, она будет представлять собой рекомбинантный вирус гриппа, в геном которого молекулярными методами дополнительно внесены те участки белков коронавируса, которые распознаются Т-клетками человека.
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