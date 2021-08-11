В "Векторе" заявили об отсутствии "Йота"-штамма в России

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В настоящее время в России не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "Йота". Об этом со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" сообщает ТАСС.

"В Российской Федерации случаи заражения вариантом "Йота" не отмечены", – говорится в сообщении центра.

Там также добавили, что штамм "Дельта" пока вытесняет все другие варианты вируса, поэтому предпосылок к широкому распространению штамма "Йота" нет. Сейчас он обнаружен в 43 странах, однако до сих пор не демонстрировал серьезного роста.

Говоря об особенностях варианта "Йота", в центре отметили, что пока недостаточно данных, чтобы судить о его опасности. Предварительно можно выделить его сниженную восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых пациентов, а также к некоторым моноклональным антителам.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса – "Йота". Как объяснил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, риск летального исхода после инфицирования данным вариантом доходит до 82%, а передается он на 25% быстрее.

В "Векторе" между тем пояснили, что речь идет об увеличении летальности не "до", а "на" 82%. То есть в возрастной группе 65–74 лет риск смертельного исхода от данного штамма в 1,8 раза выше по сравнению с другими вариантами вируса.

