Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве во вторник

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики спрогнозировали облачную с прояснениями погоду в Москве и Подмосковье во вторник, 11 августа. Такие данные приводит сайт "Метеоновости".

По сведениям специалистов, в некоторых районах города в течение дня могут пройти кратковременные дожди.

"Максимальная температура воздуха уже не превысит плюс 20–22 градусов в столице и 18–23 градусов тепла – по области", – сообщается на сайте.

Синоптики отмечают, что днем в столице ожидается ветер северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений", – дополняется в прогнозе.

Для большинства метеозависимых людей установившаяся погода не станет серьезной нагрузкой на организм. При этом у некоторых москвичей могут проявиться обострения, сосудистые нарушения, головные боли и боли в области сердца. Неприятные симптомы будут связаны с влиянием температурных колебаний и неустойчивого атмосферного давления.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца августа. По мнению синоптиков, погода в ближайшие полторы недели будет больше соответствовать климатической норме середины сентября.

В этой связи жителей Москвы предупредили о скором завершении купального сезона. На текущей неделе температура воды упадет до отметки 15 градусов.