Пользователей Сети удивила оптическая иллюзия с пропадающими авто

Объяснил происходящее пользователь @ab041937 – видео было снято с крыши веранды, ее ограждение напоминает мост, а скопившаяся там вода и грязь – реку под ним.
Ранее в Twitter появилось фото, на котором, на первый взгляд, изображен вечерний пейзаж. На самом же деле это была нижняя часть автомобильной двери, которую, как указал автор, "нужно отремонтировать". Повреждения на двери внизу создают впечатление, будто это кромка воды и песок.
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