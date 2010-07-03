Пользователей Сети удивила оптическая иллюзия с пропадающими авто

Фото: twitter.com/Daniel Holland

На просторах интернета появилось очередное видео с оптической иллюзией – на этот раз пользователи Сети обсуждают ролик, выложенный в Twitter юзером Danny Dutch.

В ролике можно увидеть, как поворачивающие на перекрестке оживленной улицы автомобили и мотоциклы будто бы растворяются в воздухе без следа.



Объяснил происходящее пользователь @ab041937 – видео было снято с крыши веранды, ее ограждение напоминает мост, а скопившаяся там вода и грязь – реку под ним.

Ранее в Twitter появилось фото, на котором, на первый взгляд, изображен вечерний пейзаж. На самом же деле это была нижняя часть автомобильной двери, которую, как указал автор, "нужно отремонтировать". Повреждения на двери внизу создают впечатление, будто это кромка воды и песок.