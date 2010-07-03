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13:39

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию

общество

13:39

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Фото: twitter.com/nxyxm

В Сети обсуждают очередную оптическую иллюзию. В Twitter появилось фото, на котором, на первый взгляд, изображен вечерний пейзаж.

"Если вы можете увидеть здесь пляж, океан и небо, камни и звезды, значит, вы художник. Но это не картина, а нижняя часть автомобильной двери, которую нужно отремонтировать", – написал в своем микроблоге nayem.

Не все пользователи поверили автору. Один из них призвал выложить другую картинку как доказательство тому, что на ней машина.

Пользователь же порекомендовал вглядеться в темную часть снимка. Повреждения на двери внизу создают впечатление, будто это кромка воды и песок.

В январе Twitter задумался над другой оптической иллюзией. Пользователь предложил отыскать кота на полосатой картинке, подсказав, что для этого нужно лишь потрясти головой. Подписчики отметили, что кота на черно-белых полосках также можно увидеть, если потрясти телефон или снять очки.

В прошлом году в Reddit стал популярен кадр с видом из окна: газоном, домом, деревом и прудом. Последнего на снимке на самом деле не оказалось.

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общество

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