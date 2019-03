Простой математический трюк поразил соцсети

В Twitter обсуждают пост преподавателя математики из Великобритании Бена Стивенса с арифметическим трюком. Формула позволяет без калькулятора вычислить процент от числа.



"Маленький увлекательный лайфхак для вычисления процентов: X% от Y равно Y% от X. Например, если вам нужно вычислить 4% от 75, просто переставьте эти числа местами и найдите 75% от 4. Это проще", – говорится в сообщении.

По словам преподавателя, его метод будет особенно полезен тем, кто не хочет растеряться над кредитным договором или при виде ценника со скидкой в магазине. Реакция людей показала, что многие о формуле не знали. Публикация набрала свыше пяти тысяч репостов и получила почти 16 тысяч лайков.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier.