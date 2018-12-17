Новая оптическая иллюзия захватила Сеть

Итальянец Дарио Бонзи снял на видео оптическую иллюзию. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.
Мужчина заметил необычное явление природы во время своей прогулки в Камонике, в одной из самых больших долин в центральных Альпах. На кадрах видна абсолютно неподвижная струя воды. Она кажется замерзшей, но при касании становится понятно, что вода на самом деле течет.
Бонзи признался, что никогда не видел ничего подобного.
Иллюзию можно объяснить эффектом ламинарного потока. Это такое явление, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без пульсаций, то есть без хаотичных и быстрых изменений скорости и давления. До 1917 года в российской науке использовался термин "струйчатое течение".
В ноябре Сеть облетела оптическая иллюзия на кулинарную тему. На ней повар помешивает жидкость в большой кастрюле, она медленно вращается по кругу. Потом следует кадр с еще не приготовленной индейкой. Птичья тушка просто лежит на столе, однако при просмотре кажется, что кожа на ней плавно двигается так же, как суп не предыдущем кадре. Публикация набрала десятки тысяч лайков.
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