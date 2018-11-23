По соцсетям шагает новый оптический обман

Соцсети захватила новая оптическая иллюзия

Пользователи Сети обнаружили необычную оптическую иллюзию в ролике о приготовлении индейки. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Видео начинается с процесса приготовления маринада, который помешивает повар. Затем в кадре показывают индейку, кожа которой продолжает двигаться, если непрерывно смотреть на кастрюлю до этого.

Публикация набрала около 20 тысяч лайков и почти 750 комментариев на сайте Reddit. Пользователи написали, что "можно сломать глаза, смотря это видео".