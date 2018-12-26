Оптическая иллюзия с прудом и стеной озадачила интернет

Фото: reddit

В интернете набирает популярность новая оптическая иллюзия, которую выложил пользователь портала Reddit, передает "Мир 24".

На кадре изображен вид из окна дома: газон, дом, дерево и пруд. Но на самом деле пруда на снимке нет – есть бетонная стена. В комментариях большинство посетителей Reddit отмечают, что увидели на снимке пруд, а не стену.

"Я по-прежнему в растерянности, где же стена?" – написал пользователь lunchsupper. "Мой мозг воспринял грязь на стене за отражение здания в воде", – отметил scarfox1.

В середине декабря итальянец Дарио Бонзи снял на видео необычную оптическую иллюзию. На записи вроде бы видна замерзшая струя воды, но при более тщательном рассмотрении становится понятно, что она все же течет.