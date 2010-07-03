Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции метро "Окская"

В Москомархитектуре утвердили дизайн станции "Окская" Некрасовской линии метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Главным элементом дизайна станет потолок. Его оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами. Мерцающие окружности на синем фоне создадут иллюзию реки с кругами на воде.
Архитекторов вдохновила расположенная неподалеку улица Окская, названная в честь реки Оки. Поэтому за основной выбрали синий цвет. В оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюли и платформу.
Фотогалерея
Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 3
Стены на платформе облицуют керамогранитом, пол – светло-серым гранитом, а потолок – алюминием.
Станция метро "Окская" строится в Юго-Восточном округе – на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Выходить она будет к Окской улице и на Рязанский проспект.
В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.