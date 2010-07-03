Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станция спроектирована по "береговому" типу – с двумя боковыми посадочными платформами. Главной ее особенностью станут круглые светоотражающие плафоны-купола. Разделительную стену между платформами выполнят в форме перевернутых арок с зубцами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах.

Платформу станции облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином. На потолке установят металлические кассеты темного цвета. В настоящий момент на станции уже ведутся отделочные работы. Общая площадь, включая наземные вестибюли, составит около 16 тысяч квадратных метров.

"Юго-Восточная" – одна из станций строящегося второго участка Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Авиамоторной".

В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.

