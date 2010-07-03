Станцию метро "Стахановская" оформят в стиле конструктивизм

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию метро столичной подземки "Стахановская" на Некрасовской линии оформят в стиле конструктивизм. Интерьер будет напоминать производственный цех, а эстетику передадут с помощью строгих геометрических форм, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Здание вестибюля будет прямоугольной формы с плоской кровлей. Фасады сделают стеклянными с отделкой серого и красного цветов", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Гранитные колонны сделают похожими на станки советских рабочих, белые плафоны-трубки на потолках напомнят перекрытия заводских помещений.
Дизайн-проект связан с наименованием станции. В 1935 году забойщик донбасской шахты Алексей Стаханов в поселке Кадиевка установил трудовой рекорд, положивший начало стахановскому движению в СССР.
Ранее сообщалось, что станцию метро "Юго-Восточная" оформят в стиле среднеазиатских дворцов. Станция спроектирована по "береговому" типу – с двумя боковыми посадочными платформами. Главной ее особенностью станут круглые светоотражающие плафоны-купола. Разделительную стену между платформами выполнят в форме перевернутых арок с зубцами. Саму станцию специалисты выполнят в бежевых, черных и серых цветах. Платформу станции облицуют коричневым гранитом, стены отделают травертином.
Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года. Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.
Накануне сообщалось, что проходческий щит с женским именем "Виктория" соединил тоннелем станции метро "Косино" и "Нижегородская" Некрасовской линии. "Нижегородская" войдет в крупный пересадочный узел, который объединит одноименную станцию МЦК, железнодорожную платформу Карачарово и перехватывающую парковку. Ход строительства станции осмотрел Сергей Собянин.
"Мосгорсправка": Некрасовская линия метро
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