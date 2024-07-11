Юрист Ярмуш: напавшему в метро на блогера Ермак может грозить до пяти лет тюрьмы

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

До пяти лет лишения свободы может грозить мужчине, который набросился на певицу Анастасию Ермак в столичном метро. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

Ранее мужчина напалв метро на певицу Анастасию Ермак и ее друга, потому что ему не понравилась прическа девушки. Пассажир матерился, оскорблял молодых людей и выгонял из вагона. По факту случившегося полиция проводит проверку.

По словам юриста, действия мужчины могут подпасть под статью Уголовного кодекса о хулиганстве в общественном транспорте (пункт "в" ст. 213 УК РФ).





Мария Ярмуш юрист Человек проявлял явное неуважение к обществу, применял насилие в отношении граждан. Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере заплаты или иного дохода за период от двух до трех лет. Могут также назначить обязательные работы на срок до 480 часов. Если же ему дадут лишение свободы, то может быть наказание до пяти лет тюрьмы. Но это, конечно, на усмотрение суда.

"Могут дать и один или два года условно. Все зависит в целом от того, как он будет вести себя при рассмотрении дела", – пояснила Ярмуш.

При этом она отметила, что действия мужчины могут квалифицировать в рамках не уголовного, а административного кодекса (КоАП). В таком случае это подпадет под статью о мелком хулиганстве, добавила эксперт.

"Тогда на него могут наложить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арестовать на срок до 15 суток. А уж как будут квалифицировать деяние органы дознания, пока сложно сказать", – сказала специалист.

По ее мнению, скорее всего, вместо тюрьмы агрессору выпишут штраф, поскольку у его действий не было серьезных последствий. При этом эксперт отметила, что мужчина может вовсе оказаться неподсуден, если у него выявят проблемы с психикой. В таком случае ему назначат принудительное лечение, заключила она.

Ранее полиция задержала на станции "Павелецкая" мужчину, который разгуливал по метро в обнаженном виде. Он объяснил, что является блогером и тем самым хотел привлечь к себе внимание. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

