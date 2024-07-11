Юрист Ярмуш: напавшему в метро на блогера Ермак может грозить до пяти лет тюрьмы

11 июля, 14:12Общество
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
До пяти лет лишения свободы может грозить мужчине, который набросился на певицу Анастасию Ермак в столичном метро. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.
Ранее мужчина напалв метро на певицу Анастасию Ермак и ее друга, потому что ему не понравилась прическа девушки. Пассажир матерился, оскорблял молодых людей и выгонял из вагона. По факту случившегося полиция проводит проверку.
По словам юриста, действия мужчины могут подпасть под статью Уголовного кодекса о хулиганстве в общественном транспорте (пункт "в" ст. 213 УК РФ).
"Могут дать и один или два года условно. Все зависит в целом от того, как он будет вести себя при рассмотрении дела", – пояснила Ярмуш.
При этом она отметила, что действия мужчины могут квалифицировать в рамках не уголовного, а административного кодекса (КоАП). В таком случае это подпадет под статью о мелком хулиганстве, добавила эксперт.
"Тогда на него могут наложить штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или арестовать на срок до 15 суток. А уж как будут квалифицировать деяние органы дознания, пока сложно сказать", – сказала специалист.
По ее мнению, скорее всего, вместо тюрьмы агрессору выпишут штраф, поскольку у его действий не было серьезных последствий. При этом эксперт отметила, что мужчина может вовсе оказаться неподсуден, если у него выявят проблемы с психикой. В таком случае ему назначат принудительное лечение, заключила она.
Ранее полиция задержала на станции "Павелецкая" мужчину, который разгуливал по метро в обнаженном виде. Он объяснил, что является блогером и тем самым хотел привлечь к себе внимание. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.