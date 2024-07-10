Полиция начала проверку после инцидента в метро Москвы с участием певицы Ермак

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранительные органы начали проверку после инцидента в Московском метрополитене между мужчиной и певицей Анастасией Ермак из-за прически девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

Сейчас сотрудники ведомства изучают кадры появившегося в Сети видео, на котором был запечатлен конфликт между мужчиной и певицей в вагоне поезда на Сокольнической линии московского метро. Полиция устанавливает место, время и другие обстоятельства происшествия.

Мужчина набросился на девушку в московском метро днем 10 июля. В момент произошедшего певица находилась на станции "Сокольники" со своим другом. Ермак рассказала, что они были в наушниках и мужчина сначала просто удивился ее внешности. Он посмотрел и сказал, что "это надо снять".

После этого он спросил у девушки, русская ли она. Ермак ответила положительно, из-за этого мужчина стал материться, оскорблять ее и выгонять из вагона. По ее словам, пока они с другом шли до последнего вагона, мужчина пинал знакомого певицы в спину. Она сняла нападавшего на видео и показала ролик сотрудникам полиции в метро. Ермак пока не обращалась с заявлением к правоохранителям.

