Эксперт оценила наказание для министра на Камчатке за высказывание о туристах

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева оценила наказание для министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексея Кумарькова за эмоциональное высказывание о туристах, которые прилетают в регион в рамках бюджетных путевок. Об этом сообщает Life.ru.

Она поддержала решение губернатора региона ограничиться строгим выговором Кумарькову.

"Я думаю, губернатор Камчатского края в курсе всего и в соответствии с пониманием ситуации дал свое решение. Слова, конечно, хамские. И мы до конца не знаем всей ситуации. Они по месту лучше знают", – заявила Санаева.

Глава Минприроды Камчатского края ранее написал в соцсети, что бюджетные туристы не приносят пользы экономике региона. Тех, кто предпочитает экономные путешествия, представитель кабмина края назвал "нищебродствующей саранчой". После этого в отношении Кумарькова была начата проверка.

Глава Камчатки Владимир Солодов назначил наказание Кумарькову в виде строгого выговора. Он добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным по отношению к гражданам. Солодов также заявил, что данное дисциплинарное взыскание следует воспринимать как последнее предупреждение.

