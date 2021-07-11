Врач назвала признак онкологии, характерный только для мужчин

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Зуд кожи головы и шелушение могут свидетельствовать об онкологическом заболевании, особенное внимание на эти признаки должны обратить мужчины. Об этом Пятому каналу рассказала врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

"Мужчинам же стоит трепетно заботиться о коже головы. Особенно, если волос практически нет. Насторожить должно появление обширных очагов розовой окраски с шелушением на поверхности и кровоточащими ранами", – рассказала специалист.

По словам врача, такие признаки могут говорить о развитии актинического кератоза и, как следствие, плоскоклеточного вида рака. Врач также посоветовала критично относиться к любым новообразованиям и постоянно следить за состоянием кожи.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.