Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в столице в среду

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Теплая погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в столице в среду. Температура воздуха днем достигнет 24 градуса тепла. Ночью – около 17 градусов.

Небо будет облачным с прояснениями, дожди и грозы пройдут только в некоторых районах города, сообщает Гидрометцентр.

Средняя скорость ветра составит пять-десять метров в секунду, при порывах потоки воздуха разгонятся до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Из-за грозы и порывистого ветра в столице продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях, им присвоили желтый уровень.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в городе выпало 10 процентов месячной нормы осадков: 9,4 из 94 миллиметров.

На текущей неделе синоптики ожидают возвращения жары в город. Столбики термометров в дневное время будут достигать 30-градусной отметки. Особенно жарко будет в выходные.

В целом погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме – это касается и температурных значений и количества осадков.