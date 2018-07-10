Около 10% месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За минувшие сутки в столице выпало около 10 процентов месячной нормы осадков, сообщает Агентство "Москва".

По данным синоптиков, днем 9 июля на метеостанции ВДНХ выпало девять миллиметров, а ночью – еще 0,4 миллиметра. При этом в июле месячная норма осадков составляет 94 миллиметра.

Во вторник в Москве также ожидаются дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью будет не более 16 градусов выше нуля. Осадки будут кратковременными, а грозовой фронт затронет отдельные районы города.

Из-за грозы в столице продлили предупреждение о потенциально опасных метеоусловиях. Погоде присвоен желтый уровень опасности.

Синоптики также предупреждали о возвращении жары в столицу на текущей неделе. Столбики термометров в дневное время вновь будут достигать 30-градусной отметки. Особенно жарко станет к пятнице и в выходные. При этом сохранится вероятность осадков, а иногда и гроз.