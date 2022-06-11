В Москве за сутки госпитализировали 118 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве за последние сутки госпитализировали 118 человек с коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа выявлено 220 новых случаев заражения инфекцией. Скончались от последствий коронавируса 15 человек с подтвержденным диагнозом "пневмония".

Выздоровел за последние сутки 241 пациент. Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 2,5 миллиона человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на штамм "Омикрон" приходится 99,59% случаев коронавируса, выявленных в России за последние три недели. Однако, по словам главы Федерального медико-биологического агентства РФ Вероники Скворцовой, в стране не стоит ожидать мощной волны коронавируса.