Эксперт объяснил указ Путина о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Многие увидели в ежегодном указе Владимира Путина о призыве на военные сборы россиян, которые находятся в запасе, признаки мобилизации. Об этом радио КП заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, в панике нет необходимости, поскольку это ежегодный указ.

"Обычно у нас ежегодно призывали до 15 тысяч человек, но из-за прошедшей мобилизации эта цифра, думаю, будет гораздо меньше в этот раз. Скорее всего, повестки будут отправляться даже не через "Госуслуги", а обычным способом", – подчеркнул эксперт.

Полковник в отставке отметил, что под призыв могут подпасть граждане от 30 до 35 лет, прапорщики и лейтенанты – до 40–45 лет. Литовкин объяснил, что призыв необходим для восстановления знаний и навыков солдат.

10 мая Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году. Сборы являются плановым мероприятием и проводятся ежегодно. На основании указа главы государства Минобороны готовит соответствующую директиву.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что граждане РФ, которые не проходили срочную службу, могут быть призваны на сборы после получения военно-учетной специальности. Он уточнил, что россияне, которые не служили в связи с проблемами со здоровьем, не будут призваны на сборы.

Новости часа: Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы резервистов