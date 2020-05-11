Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты за работу по борьбе с коронавирусом.

Глава региона опубликовал в Instagram вопрос врача-рентгенолога больницы в городе Артемовск, который спросил, почему врачи получили по 25 тысяч рублей.

При этом он напомнил, что ранее медикам, работающим с коронавирусными пациентами, власти пообещали выплаты в размере 80 тысяч рублей.

Куйвашев пояснил, что врачи в больницах имеют разную нагрузку. По его словам, "при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время".

Губернатор добавил, что в Артемовске случаи COVID-19 были зафиксированы в конце апреля, поэтому надбавки начислили только за последнюю "особую" неделю.

В то же время чиновник посоветовал врачу позвонить на горячую линию Минздрава, сотрудники которого должны подробно разъяснить ситуацию.

Кроме того, он указал, что еще раз поручит министерству, профсоюзу и Общественной палате проконтролировать выплаты "самым внимательным образом".

В апреле Владимир Путин установил выплаты медицинскому персоналу в размере от 25 до 80 тысяч рублей. Кроме того, он поручил освободить доплату от подоходного налога (НДФЛ).

В мае президент России также подписал указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медикам, которые работают с COVID-19.