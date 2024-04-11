Жителям Москвы рассказали о погоде 11 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 11 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 19 до 21 градуса, в Московской области – от 16 до 21 градуса. Ночью температура в Москве может опуститься до плюс 5 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее столичное управление МЧС РФ предупредило жителей и гостей Москвы об аномально-жаркой погоде, которая ожидается с 10 по 14 апреля. Температура окажется выше климатической нормы на 7 градусов.

В столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Предупреждение будет действовать до 14:00 12 апреля. Помимо этого, в Подмосковье действует оранжевый уровень опасности из-за паводка.