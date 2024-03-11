Правительство предложило освободить детей погибших героев РФ от платы за ЖКУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кабмин РФ обсуждает инициативу по освобождению в некоторых случаях детей героев России и СССР, а также наследников полных кавалеров ордена Славы от оплаты коммунальных услуг и взносов на капремонт. Соответствующие поправки утверждены правительственной комиссией ко второму чтению законопроекта, передает ТАСС.

Теперь в рамках выдвинутого предложения от оплаты ЖКУ хотят освободить несовершеннолетних, инвалидов (даже если они старше 18 лет) и студентов-очников (до 23 лет).

В настоящее время по закону эту льготу могут получить лишь вдова (вдовец) и родители погибшего героя. Так, они могут не платить за пользование жильем, содержание и ремонт дома, коммунальные услуги, за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилых помещений и за пользование домашним телефоном.

Также в рамках новой инициативы предлагается выплачивать единовременное пособие членам семьи Героя России (вдове, родителям, несовершеннолетним, детям-инвалидам и студентам-очникам) в размере 20 тысяч рублей, если звание было присвоено посмертно.

"Численность членов семей героев России, звание которым присвоено посмертно, составляет 183 человека", – указано в материалах к документу.

Ранее правительство РФ решило продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых.



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