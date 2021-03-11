Синоптик спрогнозировал погоду "миллион на миллион" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг москвичей ожидает малооблачная погода с мартовским солнцем без осадков и слабый ветер. Столбики термометров будут на уровне минус 8 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос " Евгения Тишковца.

"Погода "миллион на миллион", малооблачная, никаких осадков. Есть одно хорошее изменение – ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные. Так что из двух факторов, которые определяют аномальный мороз, один фактор прекращает существовать", – сказал он.

Однако синоптик предупредил, что радиационное выхолаживание остается, но оно в большей степени относится к ночному времени. Благодаря греющему мартовскому солнцу температура в столице днем будет минус 6–8 градусов, а в области – минус 5–10 градусов.

Тишковец добавил, что температура в столице все еще остается на 8–9 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье до 12 марта был продлен желтый уровень погодной опасности.

При этом метеоролог сообщал, что весна в столице начнет наступать после Масленицы, но не стоит ждать мощного потепления.