Гололедица сохранится в Москве до выходных

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Из-за гололедицы в Москве и Подмосковье до 12 марта продлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Местами гололедица. Период предупреждения – до 11:00 12 марта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что похолодание ожидает жителей Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа в ночь на 11 марта. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что весна в столице начнет наступать после Масленицы, но не стоит ждать мощного потепления.