30-градусные морозы придут в Москву в ночь на четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Похолодание ожидает жителей Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального федерального округа в ночь на 11 марта. По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.
"11 марта на севере округа (включая Московскую область и Москву) морозная погода (температура ночью до минус 30 градусов и ниже)", – говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Ранее сообщалось, что ночь на 10 марта в столице стала самой холодной с начала этой весны и с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.
При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что весна в столице начнет наступать после Масленицы, но не стоит ждать мощного потепления.
Прошедшая ночь стала самой холодной за 76 лет
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