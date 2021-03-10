Синоптики прогнозируют приход весны в Москву после Масленицы

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что весна в столице начнет наступать после Масленицы, но не стоит ждать мощного потепления.

"Разумеется, это финальное значимое похолодание в сезоне, но волны холода еще будут. Конечно, после Масленицы весна медленно будет наступать по всем фронтам точно по климатическому графику", – пояснил он РИА Новости.

Тишковец добавил, что к выходным в Москве ожидается мощный североатлантический циклон. Столицу накроет снеговыми облаками в ночь на субботу, начнут отступать морозы. В воскресенье температура воздуха поднимется до плюс трех градусов и вернется в рамки климатической нормы.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала этой весны и с момента окончания Второй мировой войны. Температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса.