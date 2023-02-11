До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве к утру воскресенья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве к утру воскресенья выпадет от 7 до 10 миллиметров снега, что составляет примерно 20% месячной нормы осадков. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве начался снег, который с каждым часом будет только усиливаться, и выйдет на максимальную интенсивность в период с 21:00 до 03:00, когда центр североатлантического циклона <...> пройдет практически точь-в-точь через столицу", – рассказал он.

С четырех утра 12 февраля в столице резко усилится ветер. Его порывы будут достигать 15–20 метров в секунду. Кроме того, с этого же времени и до девяти утра интенсивные метели приведут к ухудшению видимости вплоть до одного километра. Полностью ветер стихнет только к вечеру.

В связи с сильной метелью в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы до 11:00 воскресенья. Кроме того, до 21:00 11 февраля в Москве действует предупреждение о гололедице.

На фоне прогнозируемой непогоды столичные коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Специалисты непрерывно следят за состоянием дорог, выполняя механизированное подметание по мере необходимости. Особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам наземного транспорта и другим инфраструктурным объектам.



Москву накрыл снегопад

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