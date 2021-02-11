В столице к воскресенью может быть перевыполнена месячная норма осадков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптики прогнозируют, что к воскресенью, 14 февраля, в Москве будет перевыполнена месячная норма осадков. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"К воскресенью на столицу выпадет 20–30 сантиметров снега. Днем в пятницу и в ночь на субботу ожидается наиболее интенсивный снегопад. Рекордное количество осадков выпадет на город за сутки 12 февраля. К воскресенью норма будет перевыполнена", – говорится в сообщении.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.