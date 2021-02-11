Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале новой рабочей недели

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В начале новой рабочей недели синоптики прогнозируют в Москве температуру воздуха на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Небольшой снег ожидается в понедельник, 15 февраля, с температурой минус 16 – минус 11 градусов, ночью – минус 23 – минус 18 градусов. Ветер будет северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Во вторник осадков не ожидается. Ночью температура опустится до минус 21 – минус 26 градусов, днем – до минус 16 – минус 11", – говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о гололедице, сильном снеге и метели в предстоящие выходные, 13 и 14 февраля. В Москве днем столбики термометров будут на уровне минус 12 градусов, а ночью опустятся до минус 18.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что в ночь на пятницу циклон принесет в столицу сильный снегопад, который продлится до воскресенья. По прогнозам метеоролога, за эти дни в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится с нынешних 30 до 50 сантиметров.