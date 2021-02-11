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Общество

07:16

Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная с прояснениями погода ожидается в столичном регионе в четверг. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северной части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается", – рассказали синоптики.

По их прогнозам, днем столбики термометров в городе будут показывать -15... -13 градусов, по области – около -18... -13 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Синоптики предупредили, что морозная погода с неустойчивым атмосферным давлением может спровоцировать обострение заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания, эндокринных нарушений и аллергических реакций.

Ранее сообщалось, что сильный снег, метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве с ночи на пятницу. Также водителей предупредили о снежных заносах и накатах на дорогах. В связи с этим их попросили по возможности пересесть на общественный транспорт.

Москвичей предупредили о продолжительном снегопаде

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