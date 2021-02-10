Москвичей предупредили о снегопаде и ветре с ночи на пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный снег, метель и порывистый ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве с ночи на пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

"Синоптики прогнозируют с 00:00 12 февраля и ночью 13 февраля в столице снег, временами сильный, метель и усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду. Также сообщается о снежных заносах и накатах на дорогах", – говорится в сообщении.

Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Ранее москвичей предупредили о снегопаде и гололедице до воскресенья. 12 февраля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.