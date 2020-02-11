В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль

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В Карелии мужчина подарил депутатам два рулона туалетной бумаги за прибавку в 21 рубль к ветеранским выплатам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению", – сказал мужчина.

Некоторые СМИ отмечают, что речь идет о компенсации за проезд на общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении нескольких лет.

В конце прошлого года Конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. В результате выплаты увеличились на 1% – до 21 рубля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности России к закреплению в Конституции индексации пенсий. В то же время он добавил, что закрепление этой нормы в основном законе не позволит делать "правовые обходы, чтобы в тот или иной год эту индексацию отменить".

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета.

