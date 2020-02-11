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Общество

14:08

Ректор РУДН Филиппов в марте покинет пост

общество образование

Фото: rudn.ru

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов покинет свой пост. Это связано с истечением в марте срока полномочий, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что Филиппов решил не ходатайствовать о продлении срока полномочий, поскольку в 2020 году вузу предстоит разработать новую программу развития до 2025 года и стратегию развития до 2030 года.

"В этих условиях продление срока полномочий ректора всего на один год нецелесообразно", – говорится в сообщении.

Наблюдательный совет рекомендовал на должность ректора университета директора юридического института РУДН Олега Ястребова.

Владимир Филиппов занимает пост ректора РУДН с 2005 года. Он также возглавлял вуз с 1993 по 1998 год.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют ввести в образовательный процесс программы обучения бизнесу. Студентов предлагается обучать предпринимательству в рамках вузовских программ.

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