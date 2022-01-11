Заболеваемость COVID-19 в РФ может достичь 100–200 тыс случаев ежедневно – ученый

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Заболеваемость COVID-19 в России может достичь 100–200 тысяч человек в сутки, если в стране будет преобладать штамм коронавируса "Омикрон". Такое заявление сделал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя в эфире телеканала РБК слова главы Роспотребнадзора о возможности достижения шестизначных показателей по заболеваемости.

"Судя по тому, что происходит в зарубежных странах сейчас во многих, такой прогноз имеет свои основания. Я думаю, что речь пойдет о 100–200 тысячах", – сказал он.

В то же время Альтштейн допустил, что многие люди будут самостоятельно лечиться дома, поскольку "Омикрон" имеет меньшую по сравнению с другими штаммами летальность, а COVID-19 при нем протекает легче.

Специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, выступая в эфире телеканала "Россия 1", сообщил, что доля инфицированных "Омикроном" граждан в стране на сегодняшний день достаточно большая. По его словам, это может привести к росту заболеваемости в ближайшее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число выявляемых в день в РФ случаев инфицирования COVID-19 при негативном сценарии может стать шестизначным.

В то же время Сергей Собянин сообщил, что в течение 7–10 дней в столице ожидается рост заболеваемости коронавирусом. По словам мэра, Москва может столкнуться с худшей ситуацией с COVID-19, чем в предыдущие волны.

