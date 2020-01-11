В аэропортах Москвы растет число задержанных и отмененных рейсов

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Число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Москвы выросло до 68. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Во Внуково задержано 17 рейсов, еще один был отменен. В Домодедово задержали 41 рейс и 4 отменили. В Шереметьево с опозданием вылетят пять самолетов.

Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень опасности до вторника, 14 января, из-за ветра и гололедицы.

Кроме того, МЧС распространило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы. В частности, спасатели предупреждают о возможности налипания мокрого снега и образовании на дорогах гололеда.

