Задержки и отмены рейсов происходят в аэропортах столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Стало известно о задержках и отменах рейсов в столичных аэропортах. По имеющейся информации, изменения затронули более 15 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

В частности, в Домодедово 2 рейса задержали и 4 отменили. В аэропорту Внуково перенесли один вылет, еще 4 самолета не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево изменили время вылета для 5 рейсов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Ранее более 70 рейсов были задержаны и отменены в аэропортах Москвы. Сообщалось, что изменения произошли из-за непогоды.