Порядка 40 рейсов задерживают и отменяют в столичных аэропортах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения затронули порядка 40 вылетов.

Так, во Внуково с опозданием вылетят четыре самолета. В Домодедово задержали 16 рейсов, еще 5 отменили.

В Домодедово уведомили о задержке 13 лайнеров.

Причины отмен и переносов вылетов остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года было задержано и отменено более 70 авиарейсов. Это было связано с установившейся в регионе непогодой.