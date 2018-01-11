Более 6,5 тысяч единиц спецтехники убирают снег в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 6,5 тысяч единиц спецтехники задействовано в уборке снега в столице.

"Спецтехника провела ночью превентивную противогололедную обработку городских магистралей и объектов дорожного хозяйства, утром – сплошное прометание проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными материалами", – сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".

Он также отметил, что в 13:00 колонны техники снова вышли на улицы города. В результате в настоящее время в Москве продолжаются работы по механизированной и ручной уборке от снега пешеходных зон, тротуаров, парковок, дворов, территорий, прилегающих к станциям метро, МЦК, ТПУ, остановкам общественного транспорта, а также подходов к социальным объектам и объектам потребительского рынка.

Кроме того, в столице проводятся работы по очистке от снега и наледи кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

Ранее сообщалось, что снегопад в столице продлится до утра пятницы, 12 января. По данным синоптиков, за это время в городе выпадет до трех сантиметров снега. Он будет идти весь четверг с небольшими перерывами и всю ночь на пятницу.

При этом метеорологи прогнозируют самую холодную ночь в Москве с начала зимы. Специалисты отмечают, что с 11 на 12 января похолодает до 8–10 градусов. Уточняется, что в регион начнут поступать более холодные, арктические воздушные массы, и осадки прекратятся, а в облаках появятся прояснения, что еще больше поспособствует снижению температуры ночью.

До сих пор самым холодным этой зимы считалось 26 декабря, когда столбики термометров опустились до минус 7,4 градусов.