Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной с начала зимы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Синоптики прогнозируют самую холодную ночь в Москве с начала зимы. С 11 на 12 января похолодает до 8–10 градусов мороза, сообщает центр погоды "Фобос".

Отмечается, что в регион начнут поступать более холодные, арктические воздушные массы, и осадки прекратятся, а в облаках появятся прояснения, что еще больше поспособствует снижению температуры ночью.

До сих пор самым холодным считается 26 декабря, когда столбики термометров опустились до минус 7,4 градусов.

Несмотря на пришедший в столицу слабый мороз, наступивший январь синоптики называют аномально теплым. Среднедневная температура превышает многолетнее значение почти на 4 градуса. Такая погода продержится до выходных.