Снегопад в Москве продлится до утра пятницы

Снегопад в столице продлится до утра пятницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды "Фобос".

За это время в городе выпадет до трех сантиметров снега. Он будет идти весь четверг с небольшими перерывами и всю ночь на пятницу. Ближе к ночи перерывы станут длиннее.

Пока в городе еще достаточно тепло. За такую погоду отвечает северо-атлантический циклон, который сейчас проходит над столицей. Однако скоро в Москву ворвется холодный арктический воздух и придет похолодание. Уже в пятницу температура опустится до минус пяти градусов, а в субботу – до минус шести. 12 января будет облачно с прояснениями, в субботу солнце уже не покажется, а в воскресенье снова пойдет снег.