Эксперт Тумин оценил эффективность временной блокировки средств от продажи недвижимости

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Временная блокировка средств от продажи недвижимости может реально помочь в борьбе с аферистами. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказал эксперт по недвижимости Валерий Тумин.

Ранее в России предложили блокировать на семь дней средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с недвижимостью. В ГД заявили, что за последние 2 года мошенники стали активно применять на рынке недвижимости схему обмана "продавец под влиянием". И временная блокировка должна помочь обеспечить безопасность продажи.

"Подобные идеи реализуются в некоторых юрисдикциях как способ защиты уязвимых граждан, например, как противодействие социальной инженерии. В Великобритании существует так называемый Banking Protocol, который позволяет банкам задерживать сомнительные транзакции и оперативно сообщать о них в полицию", – добавил специалист.

По словам Тумина, такой подход позволит пресечь сомнительную операцию по переводу денег, которая была совершена под давлением мошенников. Подобная практика также применяется в США и Австралии – там работает системы отслеживания крупных переводов, рассказал он.

Между тем вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев считает, что временная блокировка ухудшит ситуацию для граждан. По его словам, россияне, как правило, продают свою квартиру и затем приобретают другую. В настоящее время это почти 60% всех дел, которые совершаются на вторичном рынке. Задержка в получении денежных средств на неделю будет откладывать покупку нового жилья, объяснил эксперт.

