Журнал Time обнародовал список претендентов на звание "Человек года"

17:33
Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP
Участники президентской гонки в США Дональд Трамп и Джо Байден вошли в шорт-лист из четырех кандидатов на звание "Человек года – 2020" по версии американского журнала Time.
Трамп и Байден, предвыборная борьба которых обсуждалась во всем мире, стали единственными политиками в этом списке. Два остальных претендента, как традиционно делает редакция Time, предстали в виде собирательных образов.
В список был включен главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медиками, боровшимися весь год с пандемией COVID-19.
Последним кандидатом на звание "Человек года" стало "Движение за расовую справедливость", заявившее о себе в ходе массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае 2020 года.
Каждый год в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фото размещают на обложке издания. В 2019 году "Человеком года" была признана экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Time назвал 2020 худшим годом в истории
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