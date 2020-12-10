Журнал Time обнародовал список претендентов на звание "Человек года"

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Участники президентской гонки в США Дональд Трамп и Джо Байден вошли в шорт-лист из четырех кандидатов на звание "Человек года – 2020" по версии американского журнала Time.

Трамп и Байден, предвыборная борьба которых обсуждалась во всем мире, стали единственными политиками в этом списке. Два остальных претендента, как традиционно делает редакция Time, предстали в виде собирательных образов.

В список был включен главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медиками, боровшимися весь год с пандемией COVID-19.

Последним кандидатом на звание "Человек года" стало "Движение за расовую справедливость", заявившее о себе в ходе массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе в мае 2020 года.

Каждый год в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фото размещают на обложке издания. В 2019 году "Человеком года" была признана экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.