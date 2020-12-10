Ученые заявили, что кошачьи царапины могут вызвать расстройства психики

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Ученые из Университета штата Северная Каролина заявили, что кошачьи царапины могут привести к психическим расстройствам, сообщает "Газета.ру".

Специалисты заявили, что кошки могут быть источником инфекции, которая приводит к лихорадке и интоксикации. По их словам, на когтях животных могут находиться бактерии под названием Bartonella henselae. К такому выводу ученые пришли после изучения болезни 33 участников исследования с расстройствами сна и депрессией.

Изучая карту болезни участников, специалисты обнаружили в организме многих пациентов следы бартонеллы. Участники рассказали, что замечали на теле растяжки, не связанные при этом с сильными колебаниями в весе.

Ранее ученые из Великобритании раскрыли секрет прищуренного взгляда кошек. Психологи из Университета Сассекса выяснили, что с помощью характерного кошачьего прищура с животными можно быстро и легко установить позитивный контакт. Исследователи считают, что такой взгляд кошки аналогичен человеческой улыбке – так хвостатые выражают удовольствие и проявляют свое расположение.

