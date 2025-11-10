Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 10 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столице в первый день недели, 10 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 5 до 7 градусов, по области – от 2 до 7.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 3 градусов, а в Подмосковье – до 0.

Синоптики предупредили, что "автомобильная зима" в Москве начнется уже на предстоящей неделе. В выходные, 15 и 16 ноября, в столице ожидается мокрый снег, в связи с чем менять автошины в эти дни может быть уже поздно.

В Москве похолодает, однако температура все равно останется выше средней для середины ноября. Образование снежного покрова в столице пока не прогнозируется. При этом жителям северо-востока, в Верхневолжье, стоит быть готовыми к ночным заморозкам до минус 3 градусов и слабой гололедице.