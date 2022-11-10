В Роспотребнадзоре рассказали о жалобах пользователей на сервисы "Суточно" и "Островок"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор получает жалобы от пользователей, связанные с предоставлением информации об объектах размещения, на сервисы бронирования "Суточно" и "Островок". Об этом рассказала начальник отдела правового просвещения, информирования и консультирования потребителей ведомства Ирина Вяжлинская на международном форуме "Всемирный день качества – 2022".

"У нас очень много жалоб на "Суточно" и на "Островок". Все связано с предоставлением информации", – цитирует ее ТАСС.

По словам представителя ведомства, одна из последних жалоб на сервис "Суточно" касалась гостевого отеля в Лазаревском районе Сочи. Так, фото комнаты не соответствовали ее реальным размерам.

"Давайте все-таки при предоставлении туристам информации смотреть, что это за информация, в каком виде она предоставляется и понятна ли она потребителям", – подчеркнула Вяжлинская.

Она также рассказала, что в 2019 году в Роспотребнадзор поступило около 4 тысяч жалоб на оказание туристских услуг от потребителей. Однако начиная с первого квартала 2020 года в ведомство поступает порядка 4 тысяч жалоб ежеквартально.

По словам Вяжлинской, в основном жалобы были связаны с возвратом денег за несостоявшиеся туры, но в настоящее время ситуация улучшается.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com приостановил работу в России в марте текущего года. В организации указали, что вынуждены прекратить предоставление туристических услуг из-за возрастающей сложности ведения бизнеса в РФ.

До этого в России приостановил работу сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. Также компания приостановила деятельность в Белоруссии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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