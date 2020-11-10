Врач рассказал об особенностях заболевания COVID-19 у наркозависимых

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Больные наркоманией быстрее инфицируются COVID-19. Об этом рассказала директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, передает Агентство "Москва".

"У них более тяжело протекает заболевание, оно протекает с более серьезными осложнениями, у них легче происходит инфицирование при всех прочих равных обстоятельствах", – заявила эксперт.

По словам Клименко, такой механизм обусловлен спецификой хронических заболеваний, поэтому схожую тенденцию специалисты отмечают и при табакокурении, и при алкоголизме.

Врач отдельно затронула тему вакцинации от коронавируса для больных наркоманией. Эту процедуру нельзя делать в острой фазе заболевания, но разрешено в период ремиссии на фоне состояния покоя или медикаментозного лечения.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране снижается заболеваемость наркоманией. По данным главы ведомства, в 2019 году в Центральном федеральном округе РФ выявили 65 тысяч пациентов с наркоманией.

