Авиакомпании автоматизировали продажу полисов от коронавируса

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Российские авиакомпании предлагают россиянам купить страховку от заражения COVID-19 прямо на борту самолета или в поездке, сообщает газета "Известия".

В нескольких авиакомпаниях подтвердили возможность получения такой услуги. К примеру, если человека госпитализируют с подтвержденным диагнозом коронавирус, он может рассчитывать на фиксированную выплату в размере 50 тысяч рублей при действии полиса в течение двух недель дней с даты перелета. Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до миллиона рублей.

Представители перевозчиков отмечают, что покупка страховки на борту самолета, продающаяся вместе с билетом, востребована среди пассажиров. При этом галочка о приобретении полиса поставлена при оформлении билета по умолчанию и ее легко можно не заметить.

По данным Роспотребнадзора, пока пассажиры не жаловались на навязывание страховок. При этом в ведомстве отмечают, что автоматическое проставление галочек является нарушением прав потребителей, поскольку это не свободное волеизъявление клиента, а навязанная услуга.

Эксперты считают, что покупка страховки от заболевания в поездке оправданна, несмотря на низкий риск заражения коронавирусом в самолете. По их словам, в залах аэропорта и в транспорте приходится контактировать с большим количеством людей.

Ранее сообщалось, что страховые полисы от коронавируса начали набирать популярность в связи с новой вспышкой заболевания. По словам работников данной сферы, летом был замечен низкий спрос на услугу.

В зависимости от компании стоимость таких полисов может варьироваться от 1,8 до 8,4 тысячи рублей. В основном они предполагают компенсацию в случае заболевания (от 20 до 110 тысяч рублей), лечения, смерти (от 500 тысяч до 1 миллиона рублей).