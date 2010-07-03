Облачная погода с дождями ожидается в Москве в четверг

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве и Подмосковье 10 октября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Температура воздуха днем в городе прогреется максимум до +11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха будет около 70%.

Синоптики отмечают, что данная погода может негативно сказаться на метеозависимых людях.

На 10 октября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра. Предупреждение будет действовать с 12:00 10 октября до 0:00 11 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал автомобилистам повременить с заменой резины на зимнюю. По его словам, менять резину нужно, когда дневная температура ниже пяти градусов.

А пока автомобилистам советуют проверить техническую исправность своих машин и подготовить их к зиме, а также позаботиться о зимнем стеклоочистителе. Его необходимо покупать только в сертифицированных магазинах.

