В России истек срок урегулирования положения иностранцев

В России 10 сентября истек срок, за который иностранным гражданам нужно было узаконить свое положение или покинуть страну. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на указ Владимира Путина, размещенный на портале правовой информации.

Изначально, согласно документу, иностранцы должны были узаконить свое нахождение в стране до 30 апреля. Однако российский лидер продлил этот срок до сентября.

Указ касался иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. В перечень включают людей, которые утратили законные основания для пребывания в России.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить с собой членов семей. Данная норма, по словам авторов инициативы, является важным шагом на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в целях безопасности и защиты прав граждан России.